УАЗ обновит внедорожники «Патриот» и «Пикап»: они получат новую коробку передач

Альтернативой механической 5-ступке, станет новая 6-ступенчатая коробка.

© УАЗ

Бензиновые версии внедорожников УАЗ получат 6-ступенчатую механическую коробку передач. Об этом сообщил официальный паблик Ульяновского автозавода в соцсетях.

Новая трансмиссия сейчас тестируется на предсерийных внедорожниках «Патриот» и «Пикап», которые пройдут с этой коробкой тысячи километров. Впереди также сертификационные испытания на соответствие новой МКП техническим регламентам и ГОСТам, после чего агрегат появится на серийных автомобилях.

© УАЗ

«Эта коробка с запасом прочности на 320 Н·м и короткими ходами рычага сделает управление машиной комфортнее в любых условиях, а также ощутимо повысит топливную экономичность», — рассказали на Ульяновском автозаводе.

Новая МКП для УАЗов — это локализованный агрегат китайской марки JAC. Сборкой занимается Заволжский моторный завод (ЗМЗ), входящий в холдинг Sollers.

© УАЗ

На сегодняшний день внедорожники УАЗ комплектуются только 5-ступенчатой «механикой». В дальнейшем наряду с новой механической 6-ступкой в гамме может появиться автоматическая 6-диапазонная коробка передач.

