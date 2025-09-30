Aurus показал самый мощный в мире водородный автомобиль

Aurus Senat оснастили электрической силовой установкой, тяговой батареей, тремя баллонами для хранения водорода и электрохимическим генератором.

На Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» в Минске представлен российский люксовый седан NAMI Hydrogen, построенный на базе Aurus Senat. Разработчики из ФГУП «НАМИ» назвали эту модель самым мощным в мире автомобилем на водородном топливе.

Автомобиль оснащён трёхмоторной электрической силовой установкой мощностью 1020 л.с. До «сотни» NAMI Hydrogen разгоняется менее чем за четыре секунды и развивает максимальную скорость 240 км/ч.

В техническое оснащение экологически чистого «Ауруса» входят три баллона для хранения водорода, способные вместить до 8 кг газа. Из этого водорода непосредственно на борту автомобиля генерируется электричество для зарядки тяговой батареи ёмкостью 100 кВт⋅ч. Электрохимический генератор вырабатывает ток за счёт реакции между водородом и кислородом. Запас хода при полностью заправленных баллонах достигает 870 км.

NAMI Hydrogen — это уже четвёртая по счёту модификация Aurus Senat на водороде, впервые представленного в августе 2021 года. Пока автомобиль существует только в качестве прототипа. Ориентировочная дата запуска серийного производства — 2029 год.

