Chery прекратила продажи ещё одной модели в России

В российской линейке Chery больше нет бензоэлектрических автомобилей.

Китайский автоконцерн Chery вывел с российского рынка вторую модель из семейства городских кроссоверов Tiggo 8. Летом прошлого года были прекращены продажи базовой «восьмёрки», а теперь убрали и гибридную модификацию.

С российского сайта компании исчезла Tiggo 8 Plug-in-Hybrid. Этот бензоэлектрический кроссовер продавался в России с осени 2023 года.

«Chery Tiggo 8 Plug-in-Hybrid был на вершине модельной линейки и призван был демонстрировать возможности бренда. Сейчас модель убрали с сайта, так как наступает время для новых флагманов», — приводит газета «Известия» слова представителя российского подразделения «Чери Автомобили Рус».

При этом в представительстве Chery не привели каких-либо подробностей по новым флагманам и обновлению модельного ряда в целом.

На данный момент в российской линейке Chery осталась одна единственная «восьмёрка» — Tiggo 8 Pro Max, в своё время заменившая обычный Tiggo 8. Мало того, гибридных версий во всём модельному ряду китайской марки в нашей стране теперь и вовсе нет, поскольку ранее из доступа был убран полуэлектрический Tiggo 7.

