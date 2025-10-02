Повышение утильсбора на авто с 1 ноября могут отменить

Стало известно условие, при котором скандальный проект поправок отправят как минимум на доработку, а то и вовсе отменят.

Нашумевший законопроект о новой методике расчёта утильсбора на автомобили в России с 1 ноября 2025 года могут временно отложить. Об этом сообщило бизнес-издание Forbes.

До 2 октября включительно проект поправок находится на стадии общественного обсуждения, и если документ наберёт достаточное количество негативных отзывов, то будет как минимум поставлен на паузу.

«Дедлайн по сбору отзывов — 3 октября, и активисты в соцсетях агитируют противников меры высказываться, чтобы набрать 100 000 голосов. В этом случае есть шанс, что законопроект отклонят или отправят на доработку», — пишет Forbes.

За полсуток до закрытия этапа общественного обсуждения законопроект о новом утильсборе собрал 99 161 дизлайков.

