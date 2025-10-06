В России начали дорожать новые легковые автомобили

Эксперт назвал три основные причины повышения цен на машины в сентябре.

© Shatokhina Natalya/news.ru/www.globallookpress.com

Средние цены на новые легковые автомобили в России пошли вверх. Об этом сообщил генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков при подведении итогов сентября на российском рынке.

За сентябрь новые легковушки подорожали на 4,3% относительно августа — с 3,20 до 3,34 млн рублей. Если сравнивать с первым месяцем осени прошлого года, то средняя стоимость выросла ещё больше — на 6%.

По словам Целикова, рост цен на машины связан сразу с несколькими факторами. Во-первых, автопроизводители после наступления осени пересмотрели свои прайс-листы, сократили скидки и специальные программы. Во-вторых, на складах дилеров заканчиваются запасы автомобилей 2024 года, которые дешевле экземпляров нынешнего года выпуска.

Плюс, на отечественном рынке стало больше иномарок глобальных брендов, таких как Toyota, Volkswagen, Mercedes-Benz, поставляемых по альтернативным каналам. Стоят эти авто намного дороже «китайцев» и российских моделей, что повлияло на средний ценник.

«В октябре тренд на рост средних цен на новые автомобили, скорее всего, продолжится», — написал основатель «Автостата» в своём Телеграм-канале.

При этом поддержанные автомобили в сентябре подешевели на 1,5%. Средний ценник на «бэушку» в России сейчас составляет 1,14 млн рублей.

