Сгорел дотла: 1000-сильный «Москвич 3» Эрика Давидыча уничтожен огнём

Тюнинговый «Москвич» стоил около 20 млн рублей.

© Соцсети Эрика Давидыча

В Москве сгорел тюнингованный «Москвич 3» популярного автоблогера Эрика Давидыча. Об этом сообщил Телеграм-канал Baza, опубликовав видео пожара.

Автомобиль выгорел полностью — остался только кузов. Сам блогер не пострадал.

«Перетюнинговали до такой степени, что машина не выдержала», — прокомментировал проишествие собственник авто.

Как ранее рассказывал Давидыч, кроссовер «Москвич 3» он купил за 2,03 млн рублей и в тюнинг вложил 18 млн рублей. В рамках модернизации автомобиль получил двигатель от Audi RS Q3 мощностью 1000 л.с., увеличенный топливный бак, полный привод, эксклюзивный золотой окрас кузова, чёрные глянцевые колёсные диски и ряд других обновлений.

Обновление: по последним сведениям, тюнинг обошёлся Давидычу в 78 млн рублей, поэтому стоимость автомобиля составляла 80 млн рублей.

