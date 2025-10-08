«Девушки рулят»: в России создали гламурный розовый БелАЗ

1865-сильный карьерный самосвал покрасили в розовый цвет специально для девушек-водителей.

© Восточная горнорудная компания

Один из самых больших в мире карьерных самосвалов БелАЗ покрасили в необычный цвет. Фирменный жёлтый цвет заменили на гламурный розовый. Зачем? Рассказали в Восточной горнорудной компании (ВКГ) на Сахалине, где будет работать этот нестандартный грузовик.

На покраску самосвала БелАЗ-7531 с габаритами 9500×6800×4800 мм в оттенок «розовый космос» ушло 50 литров эмали и несколько дней работы.

© Восточная горнорудная компания

Необычный самосвал розового цвета — проект в рамках программы «Девушки рулят», организованной Восточной горнорудной компанией. Таким образом авторы проекта решили продемонстрировать, что работать в горной отрасли и водить 1865-сильный самосвал-гигант грузоподъёмностью 240 тонн могут не только мужчины, но и представительницы прекрасного пола.

© Восточная горнорудная компания

Трудиться розовый БелАЗ будет наравне со своими желтыми собратьями.

«Это не просто машина для фотосессий, а реальный боец, который будет эффективно работать даже в суровых условиях», — рассказали в ВКГ.

Девушек, готовых сесть за руль, ждёт программа обучения. Главное условие, помимо желания попробовать силы в перевозке горной массы, — наличие водительских прав категории С и удостоверение тракториста-машиниста категории А3.

74-тонный последовательный гибрид: как мы прокатились на карьерном самосвале БелАЗ