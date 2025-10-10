АвтоВАЗ готовит кроссовер Lada Azimut к продажам

Первые пять экземпляров уже сошли с конвейера.

В ближайшие полтора месяца, то есть до конца ноября, концерн АвтоВАЗ выпустит 16 экземпляров своей новейшей модели — Lada Azimut. Предназначены эти полтора десятка автомобилей не для покупателей, но их выпуск и дальнейшее тестирование станут важным шагом к старту продаж новинки тольяттинского завода.

Первые сошедшие с конвейера автомобили Lada Azimut отправятся на государственные сертификационные испытания. Причём собрано уже пять машин.

В рамках сертификационных тестов тормозные системы и прочие агрегаты паркетника проверят на соответствие стандартам в области безопасности, экологии и эргономики. По их итогам «Азимут» получит «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС) — это документ, разрешающий продажи модели.

«Сертификация продлится до весны 2026 года, что позволит всесторонне испытать автомобили в разных погодных и температурных условиях», — рассказали в пресс-службе АвтоВАЗа.

Запуск серийного производства кроссовера Lada Azimut запланирован на первую половину 2026 года. Как ранее рассказали на АвтоВАЗе, в продаже новинка появится примерно в середине следующего года.

