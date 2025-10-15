Антимонопольная служба проверяет рост цен на АЗС

ФАС мониторит розничную стоимость автомобильного топлива.

© Григорий Сысоев/РИА Новости

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) следят за ситуацией на топливном рынке и оперативно пресекают необоснованный рост розничных цен на бензин и дизтопливо на автозаправочных станциях в регионах России. Об этом рассказал замглавы ведомства Виталий Королёв.

«Вопрос ценообразования на АЗС на контроле у органов власти. Реагируем, если выявляем необоснованные ценовые отклонения», — приводит слова Королёва информационное агентство ТАСС.

По словам замруководителя, буквально недавно сотрудники ФАС провели проверки на заправках в Твери и Тюмени. Несколько местных компаний получили предупреждения и в кратчайшие сроки устранили проблемы.

По данным Росстата, с начала 2025 года средняя стоимость бензина на российских АЗС выросла на 10,15%. В прошлом году подорожание автомобильного топлива за январь-октябрь составило 8,41%.

