Названы машины, на которые «пересели» жители России

Российские водители массово покупают вместо популярных ранее иномарок машины АвтоВАЗа и белорусского бренда Belgee. Однако такая замена является вынужденной, заявил News.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

По его словам, российский авторынок переживает значительную трансформацию и в доступном сегменте лидером на рынке стал АвтоВАЗ.

«И это в большинстве случаев не желанная покупка, а вынужденная. Но при этом c Lada Vesta уже конкурирует Belgee. Он чуть дороже, но его комплектация имеет больше преимуществ», — отметил Хайцеэр.

Также он обратил внимание на то, что взамен Toyota Land Cruiser 200 в России начали покупать Tank 300 или Tank 500.

«Мы можем видеть, как на замену Toyota Camry пришла модель Hongqi. В разном бюджете разные предпочтения, но совершенно четко понятно, что основные игроки — это китайские импортеры», — уверен эксперт.

Ранее АвтоВАЗ отчитался о результатах онлайн-продаж Lada за последние три года. С момента запуска платформы через официальный сайт было оформлено более 52 тысяч заказов. При этом в компании заявили о негативных тенденциях на рынке автомобилей в России. Среди них в АвтоВАЗе отмечают повышение ключевой ставки и ужесточение требований со стороны регулирующих органов к заемщикам, берущим кредиты на покупку автомобилей.