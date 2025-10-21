Кроссовер Omoda C3 обновился и сменил название

На Международном саммите клиентов Omoda и Jaecoo представили обновленный кроссовер Omoda C4, который ранее назывался Omoda C3. По сообщению пресс-службы бренда, эта версия модели была представлена как новый продукт, символизирующий начало новой эры для бренда Omoda.

© Omoda

Обновление названия стало результатом совместной работы с экспертами и энтузиастами, что позволило стандартизировать модельный ряд кроссоверов Omoda. Подчеркивается, что Omoda отвечала за создание визуального стиля и технологических решений, тогда как Jaecoo сфокусировалась на обеспечении премиальных внедорожных характеристик этого автомобиля.

Дизайн автомобиля воплощает футуристические идеи, центральной темой которых является молния. Она присутствует во всех элементах автомобиля: от острых фар и угловатых боковых линий до оформления задней части. В связи с выпуском новой модели Omoda заявила о своем намерении сделать акцент на персонализации машин.

Программа Born Unique и экосистема кастомизации предлагают владельцам автомобилей возможность создать уникальный стиль своего транспортного средства. Во время презентации новой модели организаторы применяли светящиеся тату-наклейки, флуоресцентные граффити и косплей игровых персонажей, вероятно, ориентируясь на молодую аудиторию будущих владельцев.

