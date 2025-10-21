В России изменились цены на кроссовер Jaecoo J8

В России пересмотрели цены на Jaecoo J8: кроссовер подорожал на 100 тысяч рублей.

Марка Jaecoo увеличила стоимость своего флагманского кроссовера J8 в России. Все комплектации автомобиля стали дороже на 100 тысяч рублей или 2–2,4%, сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на результаты регулярного мониторинга прайс-листов китайского автопроизводителя.

Изменения коснулись версий Active, Supreme и Supreme V, которые являются основными в ассортименте Jaecoo J8 в России. В то же время для тех, кто хочет приобрести более новую модель 2025 года, доступна только версия Active, которая недавно подорожала на 250 тысяч рублей.

Флагманский автомобиль Jaecoo в любой комплектации оснащен одним и тем же двигателем — 2,0-литровым бензиновым турбированным агрегатом мощностью 249 лошадиных сил. Этот мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач и системой полного привода.

