Названы актуальные цены на Mitsubishi Eclipse Cross
В Россию по-прежнему импортируют кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross, который был доступен на нашем рынке до 2022 года. В настоящее время автомобиль поступает в страну по схеме параллельного импорта, преимущественно из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщают «Автоновости дня».
Стоимость нового автомобиля 2025 года во Владивостоке начинается от 2,8 млн рублей. За эту сумму можно приобрести версию GLS H/L, которая оснащена мультимедийной системой, климат-контролем, сиденьями с подогревом, камерой заднего вида и 18-дюймовыми колесными дисками. Весной прошлого года аналогичные модели стоили от 3,45 млн рублей.
В Омске и Воронеже цена на аналогичные автомобили японской сборки составляет примерно 2,9 миллиона рублей. Это комплектация модели Medline, включающая проекционный дисплей, кожаное рулевое колесо и систему бесключевого доступа. В Сыктывкаре и Новосибирске стоимость таких машин варьируется от 3,1 до 3,2 миллионов рублей, причем в Сыктывкаре предлагается версия с полным приводом. В Томске и Владивостоке цена начинается от 3,3 миллионов, а в Воронеже достигает около 3,6 миллионов рублей.
В Москве была найдена самая дорогая версия автомобиля, стоимость которой составляет 4,1 миллиона рублей. Эта машина уже доступна для приобретения и оснащен полным приводом, панорамной крышей, адаптивным круиз-контролем и системой кругового обзора.
Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 150 лошадиных сил. В паре с ним работает бесступенчатый вариатор. В зависимости от комплектации, привод может быть передним или полным.
