Названы актуальные цены на Mitsubishi Eclipse Cross

В Россию по-прежнему импортируют кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross, который был доступен на нашем рынке до 2022 года. В настоящее время автомобиль поступает в страну по схеме параллельного импорта, преимущественно из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщают «Автоновости дня».

© Mitsubishi

Стоимость нового автомобиля 2025 года во Владивостоке начинается от 2,8 млн рублей. За эту сумму можно приобрести версию GLS H/L, которая оснащена мультимедийной системой, климат-контролем, сиденьями с подогревом, камерой заднего вида и 18-дюймовыми колесными дисками. Весной прошлого года аналогичные модели стоили от 3,45 млн рублей.

В Омске и Воронеже цена на аналогичные автомобили японской сборки составляет примерно 2,9 миллиона рублей. Это комплектация модели Medline, включающая проекционный дисплей, кожаное рулевое колесо и систему бесключевого доступа. В Сыктывкаре и Новосибирске стоимость таких машин варьируется от 3,1 до 3,2 миллионов рублей, причем в Сыктывкаре предлагается версия с полным приводом. В Томске и Владивостоке цена начинается от 3,3 миллионов, а в Воронеже достигает около 3,6 миллионов рублей.

В Москве была найдена самая дорогая версия автомобиля, стоимость которой составляет 4,1 миллиона рублей. Эта машина уже доступна для приобретения и оснащен полным приводом, панорамной крышей, адаптивным круиз-контролем и системой кругового обзора.

Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 150 лошадиных сил. В паре с ним работает бесступенчатый вариатор. В зависимости от комплектации, привод может быть передним или полным.

