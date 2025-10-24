Audi тестирует новую «бюджетную» модель

Audi начала тестирование новейшей модели начального уровня, которая должна заменить A1 и Q2, снятые с производства в 2026 году. Этот полностью электрический хэтчбек станет самым компактным электрическим автомобилем в линейке Audi, сообщают «Автоновости дни».

© Audi

Данная модель Audi будет конкурировать с BMW iX1 и Mercedes-Benz GLA EV второго поколения. Пока что название нового электрокара держится в тайне, но есть предположение, что это может быть возрожденная версия Audi A2.

Технические детали пока неизвестны, но ожидается, что новый электрический автомобиль Audi будет создан на базе платформы MEB, разработанной Volkswagen. Эта платформа уже используется в таких моделях, как Volkswagen ID 3, Audi Q4 E-tron, Ford Capri и Cupra Tavascan. Учитывая, что новая модель будет находиться на границе между хэтчбеками и кроссоверами, вероятно, её размеры будут сопоставимы с Skoda Elroq.

По словам генерального директора Audi Гернота Делльнера, в мире не так много брендов, которые могут себе это позволить, но Audi способна предложить действительно премиальную модель в сегменте A.

Он также отметил, что решение объединить Audi A1 и Q2 в одну модель является частью масштабных инициатив Audi по оптимизации своего модельного ряда.