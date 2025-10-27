Продажи легковых автомобилей в России выросли

На 43-й неделе текущего года продажи легковых автомобилей немного выросли. В общей сложности было продано 35 329 новых автомобилей, что на 4% больше, чем на предыдущей неделе.

В сравнении с той же неделей прошлого года рост составил 8%, заявил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Объем продаж легких коммерческих автомобилей сократился на 4%, достигнув отметки в 1815 единиц. Уже третью неделю подряд наблюдается снижение в этом сегменте. В годовом сравнении падение составило 29%.

Спрос на грузовики остается низким: за отчетный период было продано 1284 машины, что на 2% меньше, чем в предыдущем квартале. Количество зарегистрированных тяжелых грузовиков весом от 16 тонн также уменьшилось на 5% и составило 1019 единиц за неделю. В то же время компания Sitrak продемонстрировала положительную динамику, реализовав 328 автомобилей и опередив КамАЗ, который продал всего 213 машин.

На предыдущей неделе сегмент среднетоннажных грузовиков, то есть автомобилей весом от 3,5 до 16 тонн, пережил небольшой спад. Однако за последнюю неделю этот сегмент продемонстрировал значительный рост: количество проданных машин увеличилось на 12,3%, достигнув 265 единиц. Это является лучшим результатом в данной категории с апреля.

