Утильсбор и таможенные пошлины теперь можно оплатить онлайн

Все необходимые платёжные операции теперь можно совершать прямо в приложении СберБанк Онлайн, сообщается на сайте Сбера.

Причем для проведения операции нет необходимости заполнять реквизиты платежа вручную. Так, оплату можно провести по квитанции, где есть УИН (уникальный идентификатор начисления), и тогда все реквизиты платежа подтягиваются автоматически. Далее пользователю останется только проверить сумму и подтвердить оплату.

Одно из преимуществ новой возможности — повышение лимита на уплату пошлин и утильсбора. Для клиентов массового сегмента увеличен суточный лимит до 10 млн руб., в сегменте СберПервый — до 35 млн руб., а в Bits And Splits— до 50 млн руб.

Если же нет квитанции, то платеж можно провести по коду бюджетной классификации (КБК), выбрав необходимую пошлину из списка, ввести сумму платежа и подтвердить оплату.

Все платежи проводятся по правилам Банка России. Соответственно Федеральная Таможенная Служба (ФТС) учитывает платёж по информации от Государственной информационной системы онлайн, либо зачисляет сумму платежа на следующий рабочий день.

Кроме того, для клиентов СберПервого и Sber Private Banking работает сервис «Срочные платежи». В этом случае перечисления в ФТС России проходят в день обращения через отделения банка.

