Утильсбор могут полностью отменить для некоторых категорий автомобилей

Законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму РФ.

Утилизационный сбор в России хотят отменить для некоторых категорий автомобилей. Соответствующий законопроект внесла группа депутатов и сенаторов на рассмотрение в Госдуму, сообщает ТАСС.

С 2012 года все иномарки, ввозимые на территорию России, подлежат обязательному платежу, который покрывает затраты на будущую утилизацию. Подпадают под этот сбор автомобили, которые временно находятся на таможенном складе перед дальнейшей отправкой в другую страну или пункт переработки на территории таможни и не предназначены для реализации и эксплуатации в России.

«Взимание утильсбора при помещении под таможенную процедуру противоречит самой природе необходимости его уплаты. Помещенные под данную процедуру товары не находятся в свободном обращении на территории РФ, поскольку они сохраняют статус иностранных товаров, их использование по функциональному назначению запрещено», — отметил член комитета Госдумы по экономической политике Эдуард Кузнецов.

Авторы проекта закона предлагают прописать в перечне оснований по освобождению от уплаты утильсбора несколько новых категорий автомобилей. Подчеркивается, что другие платежи, как ввозные пошлины и налоги, на эти машины не распространяются.

