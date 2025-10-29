«Москвич» подтвердил расширение модельной линейки

На столичном автозаводе рассказали «Рамблер/авто» о грядущем пополнении модельного ряда.

Московский автозавод «Москвич» в ближайшее время запустит выпуск и продажи новых моделей. Пресс-служба предприятия посоветовала следить за новостями.

Официально это до сих пор не подтверждено, но согласно инсайдерской информации, «Москвич» будет осуществлять сборку локализованных копий кроссоверов британо-китайской марки MG, принадлежащей SAIC — пятиместного М70 и семиместного М90.

«На текущий момент в рамках стратегии развития бренда «Москвич» рассматривает различные варианты расширения модельной линейки. Ожидайте официальных объявлений», — прокомментировал инсайды представитель столичной марки в разговоре с «Рамблер/авто».

Сейчас в линейке Московского автозавода имеется четыре модели: кроссовер «Москвич 3» и электрический «Москвич 3е», седан «Москвич 6» и новый флагманский кроссовер «Москвич 8». Все эти автомобили — лицензионные копии китайских моделей JAC.

