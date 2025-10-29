Минивэн с шестью колёсами: Lexus представил очень необычный концепт-кар

В Токио состоялась премьера весьма экстравагантного автомобиля.

© Lexus

Японский автобренд Lexus привёз на Международную выставку Japan Mobility Show-2025 множество самых разных концептов — от обычных дорожных до летающих машин. Но, пожалуй, главным объектом внимания для гостей мероприятия стал необычный автомобиль с хорошо знакомым названием.

Шоукар называется LS. Под этим именем Lexus на протяжении 36 лет – с 1989 по 2025 годы выпускал роскошный седан. Однако ничего общего, кроме названия, представленный концепт-кар не имеет. Во-первых, это минивэн. А во-вторых, у этой машины шесть колёс, что для легкового авто – большая редкость.

Неизвестно, зачем именно минивэну третья ось — в Lexus это технический ход пока не объяснили. Возможно, таким образом разработчики увеличили пространство в салоне или стремились добиться оптимального распределения веса. В любом случае выглядит шестиколёсный минивэн весьма экстравагантно. Подчёркивают необычный внешний вид угловая светодиодная оптика и двери раздвижного типа.

© Lexus

В передней части салона нового Lexus LS находятся два футуристических сиденья, две цифровые приборные панели и рулевое колесо в форме штурвала. Сзади имеется два дополнительных ряда сидений, напоминающие кресла бизнес-класса в каком-нибудь Boeing 777-300ER.

Увы, каких-либо подробностей по двигателю, трансмиссии и габаритам в Lexus не раскрыли. Но, учитывая отсутствие радиаторной решётки и капота как такового, минивэн наверняка оснащается электрической силовой установкой. Пойдёт эта футуристическая машина в серийное производство и если да, то когда — вопрос тоже открытый.

