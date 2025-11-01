Правительство России утвердило повышение утильсбора с 1 декабря

Установлена окончательная дата перехода на новую формулу расчёта утилизационного сбора.

© Razmik Zackaryan/URA.RU/Global Look Press

С 1 декабря 2025 года в России вступят в силу новые правила расчёта утильсбора на легковые автомобили. Соответствующее постановление утверждено Правительством Российской Федерации, говорится в заявлении Минпромторга РФ, поступившем в редакцию «Рамблер/авто».

Изменения в методику расчёта утилизационного сбора предполагают введение дополнительных показателей для легковых автомобилей. Базовая ставка для расчёта «утиля» будет формироваться на основании типа и объёма двигателя, а мощность двигателя будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале. При этом сохранятся льготные коэффициенты для граждан, которые ввозят иномарку с мощностью двигателя до 160 л.с. для личного пользования.

«Утверждённые параметры начнут действовать с 1 декабря 2025 года и не затронут тех, кто оплатил утильсбор на иномарку до их вступления в силу», — говорится в заявлении Минпромторга.

Также в ведомстве отметили, что за счёт действующего комплекса мер господдержки отрасли нововведения не окажут значительного влияния на стоимость отечественных автомобилей, в том числе производимых на перезапущенных площадках в России. Кроме того, новые правила не приведут к существенным изменениям для официального импорта со стороны юридических лиц.

