УАЗ «Патриот» получил новый набор опций

Новые «допы» выпущены с учётом пожеланий владельцев популярного внедорожника.

Флагманский внедорожник Ульяновского автозавода (УАЗ) обзавёлся новым опциональным пакетом. Первые автомобили с набором «Оффроуд» уже сошли с конвейера, рассказали в пресс-службе предприятия.

Как отметили на УАЗе, пакет «допов» разработан с учётом пожеланий поклонников «Патриота» и мнений автоэкспертов. Эти новинки должны облегчить езду по пересечённой местности и серьёзному бездорожью.

Что включено в пакет «Оффроуд»:

Компактная электрическая лебедка RedBTR Trophy 10000 с мотором мощностью 4,5 кВт и тяговым усилием 4535 кг;

Синтетический трос с длиной 28 метров и диаметром 9,5 мм;

Защита рулевых тяг и лебедки.

Стоимость пакета «Оффроуд» для «Патриота» — 80 000 рублей. Ценник на флагманский внедорожник УАЗ начинается от 1 835 000 рублей без учёта различных скидок и льготных программ.

