Авторынок России совершил прорыв в мировом рейтинге

Российский рынок вернулся в десятку лидеров в мире.

Продажи легковых автомобилей в России в октябре оказались настолько высокими, что отечественный рынок за один месяц отыграл пять позиций в мировом рейтинге. Об этом рассказал гендиректор «Автостата» Сергей Целиков в своём Телеграм-канале.

Если в сентябре Россия занимала 12-е место в мире по продажам легковушек, то в октябре поднялась на седьмую строчку с результатом 165,7 тысяч единиц техники. Больше автомобилей продано только в шести странах.

Возглавляет список крупнейших авторынков мира Китай с объёмом продаж 2,27 млн штук. На втором месте идёт США с 1,38 млн единиц. Замыкает тройку лидеров Индия, где в октябре было продано 557 тысяч автомобилей.

Топ-10 авторынков мира в октябре 2025 года:

Китай — 2,27 млн США — 1,28 млн Индия — 557,4 тыс. Япония — 395,2 тыс. Бразилия — 260,8 тыс. Германия — 250,1 тыс. Россия — 165,7 тыс. Канада — 159 тыс. Великобритания — 144 тыс. Франция — 139,5 тыс.

Российский авторынок второй раз в текущем году, после десятого места в августе, оказался в топ-10 мировых лидеров. По прогнозам экспертов, в ноябре продажи могут оказаться ещё выше, учитывая ажиотаж в автосалонах из-за повышения утильсбора с 1 декабря.

