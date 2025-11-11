Авторынок России совершил прорыв в мировом рейтинге
Российский рынок вернулся в десятку лидеров в мире.
Продажи легковых автомобилей в России в октябре оказались настолько высокими, что отечественный рынок за один месяц отыграл пять позиций в мировом рейтинге. Об этом рассказал гендиректор «Автостата» Сергей Целиков в своём Телеграм-канале.
Если в сентябре Россия занимала 12-е место в мире по продажам легковушек, то в октябре поднялась на седьмую строчку с результатом 165,7 тысяч единиц техники. Больше автомобилей продано только в шести странах.
Возглавляет список крупнейших авторынков мира Китай с объёмом продаж 2,27 млн штук. На втором месте идёт США с 1,38 млн единиц. Замыкает тройку лидеров Индия, где в октябре было продано 557 тысяч автомобилей.
Топ-10 авторынков мира в октябре 2025 года:
- Китай — 2,27 млн
- США — 1,28 млн
- Индия — 557,4 тыс.
- Япония — 395,2 тыс.
- Бразилия — 260,8 тыс.
- Германия — 250,1 тыс.
- Россия — 165,7 тыс.
- Канада — 159 тыс.
- Великобритания — 144 тыс.
- Франция — 139,5 тыс.
Российский авторынок второй раз в текущем году, после десятого места в августе, оказался в топ-10 мировых лидеров. По прогнозам экспертов, в ноябре продажи могут оказаться ещё выше, учитывая ажиотаж в автосалонах из-за повышения утильсбора с 1 декабря.
«Идеальная ракета». В России установлен рекорд по продажам новых легковых автомобилей