Продажи автомобилей Mazda в России выросли на 144%

Эксперт рассказал об интересе россиян к автомобилям японского автопроизводителя.

© JoshBryan/Shutterstock

Компания Mazda ушла из России в 2022 году и, судя по последним новостям, возвращаться не собирается. Однако своя клиентская аудитория у автомобилей японского производителя в нашей стране по-прежнему есть, причём она заметно растёт.

Как рассказал гендиректор «Автостата» Сергей Целиков в своём Телеграм-канале, в октябре спрос на автомобили Mazda в России вырос в 2,5 раза (144%) в сравнении с октябрем 2024 года — с 441 до 1076 штук.

«Более 3/4 спроса (76%) приходится на кроссовер Mazda CX-5. В первую пятерку также входят CX-50, Atenza, CX-30, CX-60», — перечислил Целиков модельный рейтинг.

В общей сумме с января по октябрь россияне купили 4521 автомобиль Mazda, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти 90% проданных машин были привезены из Китая, где у «японцев» есть совместные с Changan заводы в Чунцине и Нанкине.

Японский автогигант отказался возвращаться в Россию