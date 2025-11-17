ГИБДД предупредила водителей о крупном штрафе с арестом автомобиля

Автомобилист получит за это нарушение административное наказание до 15 тысяч рублей, а его машину отправят на штрафстоянку.

© Александр Кряжев/РИА Новости

Управление автомобилем с просроченным водительским удостоверением равносильно его отсутствию и грозит крупным штрафом и арестом транспортного средства. Об этом напомнила Госавтоинспекция России.

По действующим нормам, водительские права выдаются на десять лет. Если человек не собирается садиться за руль, то может не продлевать их срок действия, оштрафован он за это не будет. Другое дело — езда с недействительным удостоверением.

«Недействительное водительское удостоверение приравнивается к его отсутствию. К нарушителю применяется наказание в виде административного штрафа от 5000 до 15000 рублей», — приводит ТАСС слова представителя ГИБДД.

В ведомстве также отметили, что при задержании водителя с недействующими правами автомобиль будет отправлен на штрафстоянку.

Напомним, что обновить водительское удостоверение можно без теоретического и практического экзамена в ГИБДД. Автомобилисту достаточно пройти медицинское обследование и заплатить госпошлину за выдачу прав.

