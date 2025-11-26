Стало известно, сколько будут стоить автомобили Lixiang в России

Раскрыты цены на люксовые кроссоверы Lixiang / Li Auto L6, L7 и L9.

Китайский производитель люксовых гибридов и электромобилей Lixiang, сокращённо Li Auto, вероятно, уже в самые ближайшие дни или недели выйдет на российский рынок. На прошлой неделе официальный дистрибьютор компании в России, холдинг Sinomach Auto, получил Одобрение транспортного средства (ОТТС) для продаж трёх моделей. А теперь объявлены их комплектации и стоимость.

Li Auto привёз в Россию люксовые кроссоверы L6, L7 и L9. Автомобили оснащены русифицированной мультимедийной системой и имеют привязанный мастер-аккаунт для российских владельцев. Стоимость в зависимости от модели и комплектации составляет от 6,8 до 9,4 млн рублей.

Стоимость автомобилей Lixiang / Li Auto в России:

L6 Pro — 6 890 000 рублей;

— 6 890 000 рублей; L6 Max — 7 190 000 рублей;

— 7 190 000 рублей; L7 Pro — 7 690 000 рублей;

— 7 690 000 рублей; L7 Ultra — 8 390 000 рублей;

— 8 390 000 рублей; L9 Ultra — 9 490 000 рублей.

На каждую модель распространяется гарантия на 3 года или первые 100 000 км пробега, гарантия на тяговый аккумулятор рассчитана на 8 лет или 160 000 км.

Сроки старта продаж Lixiang / Li Auto L6, L7 и L9 пока не названы. Но учитывая, что ОТТС получен, а прайс-листы опубликованы, ждать открытия автосалонов китайской марки в России осталось недолго.

