Россияне раскупили все автомобили Mazda CX5 в Китае

В китайских автосалонах не осталось ни одного японского кроссовера.

© Mazda

Из-за нового утильсбора с 1 декабря 2025 года российские покупатели переключились на недорогие автомобили с маломощными моторами, поставляемые из Китая, Южной Кореи и Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Как рассказал основатель международного автомобильного маркетплейса CarClick Сергей Пиголкин в разговоре с «Рамблер/авто», некоторые модели раскупили полностью.

По словам эксперта, по причине нового «утиля» дорогие мощные машины многим россиянам не по карману. Ажиотаж на бюджетные авто сейчас такой, что в китайских автосалонах, например, не осталось японских кроссоверов Mazda CX-5 с 2,0-литровым двигателем мощностью 150 л.с.

«Их сейчас физически невозможно приобрести ни за какие деньги. Всё выкуплено и едет в сторону России». Сергей Пиголкин Основатель международного автомобильного маркетплейса CarClick

С 1 декабря в России по-новому подсчитывается утильсбор для автомобилей мощностью от 160 л.с. На некоторые модели этот платёж, который включается в стоимость машины, вырос в несколько сотен раз. Так, если раньше ставка «утиля» на Toyota RAV4 составляла 3,4 тысячи рублей, то теперь сумма достигает 1,9 млн рублей.

Новый утильсбор вступил в силу: эксперты рассказали, что будет с ценами на авто