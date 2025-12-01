Названа цена российского электромобиля «Атом»

Стоимость автомобиля составит 2 975 000 рублей с господдержкой и 3 900 000 рублей без неё.

© Атом

Об этом сообщает портал ixbt.соm со ссылкой на телеграм-канал «Автопоток». При этом не уточняется, что будет включать комплектация автомобиля за эту цену.

Однако уже точно известно, что автомобиль будет оснащён 204-сильным электродвигателем, который обеспечит разгон до «сотни» за 8 секунд. Запас хода составит 500 км на одной зарядке. При этом, благодаря быстрой зарядка, всего за 8 минут запас хода автомобиля можно будет восполнить на 100 км.

Кроме того, отечественный электромобиль будет оснащен множеством интересных технологических решений. Например, таких, как система распознавания лиц, проекция с дополненной реальностью на ветровом стекле, распашные двери, руль-штурвал с дисплеем, кресла и зеркала с функцией памяти, адаптивный круиз-контроль и многое другое.

Напомним, что ранее на заводе «Москвич» был собран первый экземпляр новейшего российского электромобиля. Это ещё не серийный автомобиль, но уже и не тестовый прототип. Это полноценная машина, созданная по технологиям и стандартам, которые будут задействованы при массовом производстве модели.