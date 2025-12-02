В России могут запретить платные парковки

Действующую систему платных парковочных мест назвали несправедливой.

Размещение платных парковок в жилых зонах, в том числе во дворах многоквартирных домов, могут запретить на федеральном уровне. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение в Госдуму РФ, об этом рассказал председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Как заявил депутат, абсолютно несправедливо и недопустимо, что жильцы многоэтажек платят за стоянку автомобиля рядом с собственным домом. Кроме того, ситуация осложняется тем, что бесплатных парковок в современных микрорайонах и так «катастрофически не хватает».

«Современный подход к организации платных парковок приводит к росту социальной напряженности. Правила сбора денег за платные парковки надо менять», — приводит слова Миронова информационное агентство ТАСС.

По его словам, жильцов многоквартирных домов в пределах жилых зон нужно освободить от платы за машино-место. Сейчас стоимость такой парковки варьируется в пределах от 30 до 350 рублей в час в зависимости от региона, района, времени суток, и т.д.

Лидер «Справедливой России» уже не первый год призывает реформировать систему платных парковок. В январе 2014-го его партия собиралась провести референдум по данному вопросу, однако из-за проблем со сбором подписей голосование не состоялось.

