Легковые автомобили в России подорожали в два раза

Стало известно, как изменились цены на новые и подержанные машины с 2020 года.

Средняя стоимость новой легковой машины в России достигла рекордных за всю историю наблюдения авторынка 3,54 млн рублей. Об этом рассказал «Автостат» при подведении итогов ноября.

Только за последний месяц ценник на авто до трёх лет вырос на 2,9%. А за год подорожание составило 16%: в ноябре 2024-го средняя стоимость легковушки составляла 3,12 млн.

«Очень многое тут зависит от структуры. В ноябре прошлого года доля Lada на рынке была гораздо больше (31% вместо нынешних 21%), и стоимость этих машин двигала вниз средневзвешенные цены на рынке. Вторая часть этой истории – параллельный импорт, «премиалка», которую можно было привезти (до повышения утильсбора 1 декабря)», — прокомментировал исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.

Если сравнивать с расценками в автосалонах пять лет назад, то автомобили в России и вовсе подорожали в два раза. Так, в ноябре 2020 года купить новое легковое авто можно было за 1,8 млн рублей.

Аналогичная ситуация и на вторичном рынке. Машины с пробегом за месяц прибавили на 1,1%, за год – на 13%. За пять лет «бэушки» подорожали с 600 тысяч до 1,3 млн рублей, то есть на 116%.

