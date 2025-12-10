Кроссовер Lada Azimut может получить гибридную версию

Линейка двигателей первого кроссовера Lada, возможно, будет расширена до четырёх версий.

© Илья Питалев/РИА Новости

Российский концерн АвтоВАЗ рассматривает вариант с выпуском гибридной версии кроссовера Lada Azimut. Об этом заявил президент компании Максим Соколов, отвечая на вопрос, появятся ли в модельной гамме Lada электрокары и полуэлектрические автомобили.

«Мы освоили технологии проектирования и производства электрокаров, уже показали наши возможности в этой нише, выпустив прототипы eNiva, eAura и серийный eLargus, но не ставим эти модели в массовое производство, понимая, что в целом объем рынка электрокаров в России не обеспечивает их экономически успешную конвейерную жизнь.

Рассматриваем различные бизнес-кейсы – в том числе и гибридного двигателя, который, возможно, в перспективе будем использовать на Azimut. Но опять же все зависит от рынка и экономической эффективности производственного проекта», — рассказал Соколов в интервью «Ведомостям».

Дебют первого городского кроссовера Lada запланирован на середину 2026 года. Изначально в гамме Azimut будет два атмосферных двигателя — на 1,6 и 1,8 литра, мощностью 120 и 132 л.с. В дальнейшем машина получит ещё и турбомотор на 150 «лошадок».

Информация о том, что Lada Azimut, возможно, обзаведётся гибридной силовой установкой, озвучена впервые.

