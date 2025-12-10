Авторынок России рухнул в мировом рейтинге
Минус пять позиций за один месяц и вылет из первой десятки в мире.
Обрушение продаж новых легковых автомобилей в России в ноябре на 22% привело к тому, что в списке крупнейших авторынков мира наша страна выбыла из топ-10. Обновлённый рейтинг представил гендиректор «Автостата» Сергей Целиков в своём Телеграм-канале.
Если в октябре Россия занимала седьмое место в мире по продажам легковушек, то в ноябре переместилась на 12-ю строчку с результатом 127,9 тысячи единиц. Вперёд вышли Великобритания, Мексика, Южная Корея, Канада и Франция.
Рейтинг авторынков мира по итогам ноября 2025 года:
- Китай — 2,23 млн (-8% относительно ноября 2024-го);
- США — 1,26 млн (-8%);
- Индия — 417,5 тыс. (+19%);
- Япония — 369,7 тыс. (-5%);
- Германия — 250,7 тыс. (+3%);
- Бразилия — 182,1 тыс. (-6%);
- Великобритания — 151,2 тыс. (-2%);
- Мексика — 148,4 тыс. (+0,3%);
- Южная Корея — 145,9 тыс. (-1%);
- Канада — 142 тыс. (-6%);
- Франция — 133 тыс. (-0,3%);
- Россия — 127,9 тыс. (-3%);
- Италия — 124,2 тыс. (0%);
Несмотря на большой минус, ноябрьские продажи автомобилей в России стали одними из самых высоких в текущем году. Больше легковых авто было продано только в октябре — 165,7 тысячи.
