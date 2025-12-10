Авторынок России рухнул в мировом рейтинге

Минус пять позиций за один месяц и вылет из первой десятки в мире.

Обрушение продаж новых легковых автомобилей в России в ноябре на 22% привело к тому, что в списке крупнейших авторынков мира наша страна выбыла из топ-10. Обновлённый рейтинг представил гендиректор «Автостата» Сергей Целиков в своём Телеграм-канале.

Если в октябре Россия занимала седьмое место в мире по продажам легковушек, то в ноябре переместилась на 12-ю строчку с результатом 127,9 тысячи единиц. Вперёд вышли Великобритания, Мексика, Южная Корея, Канада и Франция.

Рейтинг авторынков мира по итогам ноября 2025 года:

Китай — 2,23 млн (-8% относительно ноября 2024-го); США — 1,26 млн (-8%); Индия — 417,5 тыс. (+19%); Япония — 369,7 тыс. (-5%); Германия — 250,7 тыс. (+3%); Бразилия — 182,1 тыс. (-6%); Великобритания — 151,2 тыс. (-2%); Мексика — 148,4 тыс. (+0,3%); Южная Корея — 145,9 тыс. (-1%); Канада — 142 тыс. (-6%); Франция — 133 тыс. (-0,3%); Россия — 127,9 тыс. (-3%); Италия — 124,2 тыс. (0%);

Несмотря на большой минус, ноябрьские продажи автомобилей в России стали одними из самых высоких в текущем году. Больше легковых авто было продано только в октябре — 165,7 тысячи.

