Водительские права разрешат предъявлять через мессенджер Max

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об использовании электронных водительских прав.

В России разрешат автомобилистам предъявлять водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) в электронном виде. Соответствующее постановление опубликовано на федеральном портале нормативно-правовых актов.

Альтернативой бумажным документам предложено сделать QR-код из многофункционального сервиса обмена информацией, к которым относятся сайт «Госуслуги», мобильное приложение «Госуслуги Авто» и новый российский мессенджер Max.

«Предлагаемые изменения направлены на упрощение процедуры подтверждения права управления транспортным средством, а также цифровизацию отношений, связанных с безопасностью дорожного движения», — говорится в пояснительной записке.

В России с октября 2022 года действует экспериментальный режим по использованию электронных водительских прав. Цифровое удостоверение можно завести в «Госуслугах Авто». Однако эта версия до сих пор является дополнением к бумажным водительским правам, за отсутствие которых во время поездки водителю грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Аналогичные требования распространяются и на СТС.

Подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным постановление предлагает приравнять электронные права и СТС к бумажным оригиналам. Документ сейчас находится на стадии общественного обсуждения, которое продлится до 27 декабря.

