Мультимедиа с сервисами Сбера появилось на автомобилях Lada Vesta

С помощью цифровых услуг от Сбера владельцы Lada Vesta смогут оплачивать топливо онлайн на заправках, использовать карты 2ГИС в офлайн- и онлайн-режимах, а также получат доступ к музыкальному сервису Звук и виртуальному ассистенту на базе GigaChat.

© Сбер

Флагманская модель АвтоВАЗа — Lada Vesta — теперь оснащается мультимедийной системой с цифровыми сервисами от Сбера. Об этом рассказала пресс-служба компании в сообщении, которое поступило в редакцию «Рамблер/авто».

«Веста» с мультимедийкой Enjoy на базе программного обеспечения PlayAuto, разработанного технологической компанией Navio, с 15 декабря продаётся в официальной дилерской сети Lada. Пользователям доступны следующие сервисы Сбера и технических партнёров:

Навигация по России на картах 2ГИС в офлайн- и онлайн-режимах, охватывающая 1000 городов и отображающая актуальную информацию о пробках и парковках. Имеется в функционале и предупреждения о скоростном режиме, камерах, дорожных работах и ДТП;

Музыкальный сервис Звук: бесплатное онлайн-радио доступно всегда, а получить доступ к полному каталогу музыки, подкастов, аудиокниг и детского контента можно по подписке СберПрайм. Новые пользователи получают бесплатный доступ на 90 дней;

Оплата заправки онлайн, не выходя из машины, через сервис «Заправить авто» с помощью SberPay, в том числе за бонусы программы лояльности СберСпасибо;

Виртуальный ассистент на базе ГигаЧата поддержит диалог, поможет построить маршрут, совершить звонок и управлять музыкой без лишних касаний экрана;

Использование аккаунта Сбер ID для быстрой и безопасной авторизации в сервисах PlayAuto. Этот способ входа не передаёт доступ к банковскому приложению, балансу и данным карт, счетов и вкладов. Пользоваться Сбер ID может каждый, для этого необязательно быть клиентом банка.

Для начала работы с цифровыми сервисами необходимо установить на смартфон приложение PlayAuto. Подключение к информационно-развлекательному комплексу автомобиля осуществляется по USB-кабелю. Смартфоном при этом можно пользоваться в обычном режиме. На первом этапе приложение будет доступно для Android-смартфонов. Все базовые функции PlayAuto не требуют оплаты и регистрации.

Сбер последовательно развивает единую экосистему сервисов для автолюбителей. И интеграция в мультимедийную систему Lada Vesta — важный шаг в масштабировании на массовую аудиторию, ведь решения компании станут доступны десяткам тысяч водителей.

В июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) было объявлено о том, что программную платформу для мультимедиа с технологиями Сбера получит будущий флагман АвтоВАЗа, который встанет на конвейер в 2026 году.

ИИ-ассистент от Сбера на Lada Azimut сможет вызывать помощь и давать советы водителю