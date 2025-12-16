АвтоВАЗ раскрыл окончательный производственный план на 2025 год
Стало известно, сколько автомобилей Lada будет выпущено в этом году.
Ведущий российский автоконцерн «АвтоВАЗ» выпустит в 2025 году около 325 тысяч машин. Об этом рассказал президент компании Максим Соколов.
Изначально в Тольятти рассчитывали на производство 500 тысяч авто. Но несколько раз с начала года целевой показатель был скорректирован, и итоговая цифра оказалась на 35% меньше планируемой в январе.
«Мы, конечно же, видим планку 2025 года, даже смотрим далеко за ленточку, и уверенно можно сказать, что цифра по итогам составит почти 325 тысяч автомобилей», — сказал Соколов в интервью телеканалу «Россия 24».
Топ-менеджер отметил, что объём производства был скорректирован в течение года в связи с сокращением отечественного авторынка, который относительно прошлого года упал на 20%.
Статистика по выпуску машин АвтоВАЗа за последние 10 лет:
Объём выпуска автомобилей Lada в 2025 году станет минимальным за последние три года. Меньше машин тольяттинский автоконцерн произвёл только в 2022 году.
- 2025: 325 тыс. автомобилей
- 2024: 525 тыс.
- 2023: 374 тыс.
- 2022: 189 тыс.
- 2021: 304 тыс.
- 2020: 343 тыс.
- 2019: 472 тыс.
- 2018: 360 тыс.
- 2017: 431 тыс.
- 2016: 408 тыс.
- 2015: 352 тыс.