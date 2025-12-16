Chery сенсационно объявила об участии в «24 часах Ле-Мана»

Китайский автопроизводитель может бросить вызов Ferrari, Porsche, Toyota и другим участникам гонок на выносливость.

© Eric Le Galliot / Mps Agency/Global Look Press

Один из крупнейших китайских автоконцернов Chery Automobile объявил о планах по участию в «24 часах Ле-Мана». Компания создаёт заводскую команду, которая будет соревноваться под брендом Exeed.

В культовом суточном марафоне на 13,6-километровой трассе Сарт в окрестностях французского города Ле-Ман новый проект дебютирует не раньше 2030 года. Заявиться сходу без опыта на одну из самых сложных гонок в мире Chery не решилась.

На стартовом этапе концерн запустит программу отбора пилотов в Китае. Далее созданный с нуля заводской коллектив Exeed отправится набираться опыта в гонках в Азиатской серии Ле-Ман (ALMS). И наконец, к концу «пятилетки» команда выйдет на старт «24 часов Ле-Мана».

Пока неясно, в какой именно класс планирует заявиться Chery-Exeed. В «24 часах Ле-Мана» соревнуются гиперкары, спортпрототипы LMP2 и кузовые автомобили GT3. Если выбор будет сделан в пользу топового класса, то конкурировать «китайцам» придётся с Ferrari, Toyota, Porsche, BMW, Aston Martin, Peugeot, Cadillac, Ford, McLaren.

Chery станет первым в истории китайским автопроизводителем, который выступит в гонке в Ле-Мане, проводимой с 1923 года. Но в мировом автоспорте компания первопроходцем не станет. Ещё с середины 2010-х в шоссейно-кольцевых гонках класса туринг выступает Geely со своим брендом Lynk & Co: на счету заводского коллектива несколько десятков выигранных гонок и девять чемпионских титулов.

Одни за век: уникальные гонщик и команда, покорившие «Тройную корону автоспорта»