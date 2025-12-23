Эксперт предупредил о подорожании автомобилей в 2026 году

Есть три фактора, которые приведут к неизбежному падению продаж легковых машин в России в следующем году.

Грядущий 2026 год будет непростым для российского авторынка, особенно несколько первых месяцев. Об этом предупредил гендиректор «Автостата» Сергей Целиков.

По словам эксперта, все, кто хотел, купили автомобили на фоне ажиотажа из-за новых правил начисления утилизационного сбора, вступивших в силу с 1 декабря. Плюс новые ставки утильсбора и повышение НДС до 22% с Нового года неизбежно приведут к подорожанию машин.

«Начало 2026 года ничего хорошего для авторынка не сулит. Спрос «вытянут» вперёд. Цены, благодаря повышению утиля и НДС, пойдут вверх. Покупательская способность снизится», — написал Целиков в своём Телеграм-канале.

Что касается итогов 2025-го, то, как отметил генеральный директор аналитического агентства, за год новые легковые автомобили в России подорожали всего на 4-5%. Это минимальное значение за последние пять лет.

