«Москвич» назвал срок старта продаж двух новых моделей

Стали известны новые подробности о дебюте кроссоверов М70 и М90.

© t.me/Zavod_Moskvich

Московский автомобильный завод готовится к запуску продаж кроссоверов новой линейки бренда «Москвич» под литерой М. Оба новинки уже встали на конвейер, а в продажу поступят через пару месяцев.

Как сообщила пресс-служба марки, сейчас кроссоверы М70 и М90 проходят дорожные испытания для проверки на адаптацию к российским дорогам и климату. Все наружные панели кузова на обоих машинах оцинкованы и таким образом защищены от коррозии, что продлит срок эксплуатации автомобиля.

«Старт продаж запланирован на начало весны 2026 года. Новую линейку представят 60 дилеров», — рассказали в представительстве столичного автобренда.

Также на «Москвиче» сообщили, что на старте продаж оба кроссовера будут переднеприводными. А вот в дальнейшем М70 получит 4WD-версию.

