Назван срок старта продаж российского электрокара «Атом»

Стало известно, когда можно будет купить отечественный батарейный автомобиль.

© Иван Ветров/«Кама»

Первый полностью российский электромобиль «Атом» готовится к запуску продаж. Товарные экземпляры появятся на дорогах уже весной 2026 года, рассказал директор компании-разработчика АО «Кама» Игорь Поваразднюк.

«Атом» станет первым отечественным электрокаром с локализацией более 70%. Машина базируется на российской электрической платформе с компонентами и узлами местного производства. В частности, разработкой электропривода и тяговой батареи занималась госкорпорация «Росатом».

«Весной наши автомобили поедут по улицам, уже в руках наших потребителей», — приводит слова топ-менеджера «Российская газета».

Российский электромобиль будет выпускаться в кузове хэтчбек и имеет следующие габариты: длина — 3995 мм, ширина — 1780 мм, высота — 1615 мм. В движение машину приводит электродвигатель мощностью 204 л.с. Привод — только задний. На одном заряде «Атом» сможет проезжать до 500 км.

Рекомендованная производителем стоимость «Атома» составит 3 900 000 рублей. Цена при покупке электромобиля по программе господдержки — 2 975 000 рублей.

