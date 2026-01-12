В России рухнули продажи китайских автомобилей

Спрос на «китайцев» в 2025 году упал более чем на четверть.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Россияне потеряли интерес к китайским автомобилям. Продажи машин марок из Поднебесной в 2025 году рухнули на 26%, следует из отчёта «Автостат. Инфо».

За 12 месяцев прошлого года российские автомобилисты купили 672 431 новых «китайцев». Для сравнения, в 2024-м были проданы рекордные 905 949 штук.

Существенно сократилась и доля китайских автомобилей на рынке — до 51,5% от всех продаж легковушек без пробега (1,3 млн единиц). Ещё год назад данный показатель достигал 60%.

Среди причин столь резкого падения продаж автомобилей из КНР эксперты называют новые ставки утильсбора, локализацию производства в России и в целом перенасыщение отечественного рынка машинами китайских марок.

Самой востребованной китайской маркой в нашей стране третий год подряд стал Haval (173 434 единиц, -9% относительно прошлого года). На втором месте по итогам 2025 года расположилась Chery (99 936, -37%), замкнул тройку лидеров Geely (93 988, -37%).

