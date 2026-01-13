Раскрыта дата премьеры новой Lada Vesta Sport

Спортивная модификация дебютирует на гоночной трассе уже в конце января.

Российский концерн АвтоВАЗ объявил дату и место дебюта возрожденной спортивной версии Lada Vesta. Новинка будет представлена публике 24 января в рамках юбилейной, 30-й Гонки чемпионов на тестовом полигоне компании в селе Сосновка в Самарской области.

«Заряженная» Lada Vesta выйдет на трассу вместе со спортивной версией Lada Iskra, которая дебютировала на Гонке чемпионов в феврале 2025 года. Среди главных особенностей новинки — форсированный 1,8-литровый двигатель мощностью 145 л.с. (182 Н·м), секвентальная 5-ступенчатая коробка передач, подвеска со спортивными настройками, уменьшенный до 158 мм клиренс, усиленные тормоза. На переднем ряду в салоне установлены спортивные кресла-«ковши». Среди других изменений интерьера – панель приборов с новым дизайном.

Сейчас в линейке «Весты» нет полноценной спортивной версии. Да, есть в модельном ряду Vesta Sportline, но это, скажем так, просто дополнительная комплектация с 118-сильным мотором. Выпуск «заряженной» Lada Vesta был приостановлен в 2022 году.

Изначально перезапуск производства Lada Vesta Sport планировался на начало 2025-го, но был отложен на 2026-й. Выпускаться эта версия будет в кузовах седан и универсал.

