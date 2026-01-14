В Россию привезут китайский аналог Rolls-Royce

Новый флагман Hongqi появится в российских автосалонах в ближайшие шесть месяцев.

© Hongqi

Китайский премиум-бренд Hongqi объявил о скором выходе на российский рынок представительского седана Guoya. Роскошная новинка, которая также именуется L1, уже получила сертификат ОТТС (Одобрение типа транспортного средства), необходимый для запуска продаж.

Люксовый седан имеет внушительную длину 5353 мм и не менее солидную колёсную базу размером 3260 мм. Среди главных особенностей дизайна — массивная радиаторная решётка с хромированными планками и платиновым напылением, полуовальные фары с LED-обрамлением, два больших вертикальных фонаря и скошенная корма в духе Cadillac. В целом по профилю — высокой линии крыши, рельефам на капоте и боковинах, выдвинутой вперёд решётке радиаторе – L1 напоминает своих европейских конкурентов из Rolls-Royce и Maybach.

© 大家车汽车膜 /weibo

«Модель предлагает достойную альтернативу топовым европейским седанам представительского класса и займёт уникальную, не имеющую прямых аналогов нишу на российском рынке», — рассказали в пресс-службе Hongqi.

На родине, в Китае, у Hongqi Guoya имеется две модификации и обе гибридные. Одна с 3,0-литровым V6 мощностью 389 л.с. и электрическим стартер-генератором, а вторая с 4,0-литровым V8 на 483 л.с. и также с электрическим довеском. Коробка передач у обеих версий – классический «автомат». В какой конфигурации привезут машину в России, пока не объявлено.

В продаже в российских автосалонах китайский «заменитель» Rolls-Royce и Maybach появится в течение первого полугодия 2026 года. Технические подробности, комплектации и стоимость будут объявлены ближе к началу продаж.

От Lada Azimut до «Волги»: какие автоновинки ждать в России в 2026 году