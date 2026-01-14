В Россию привезут китайский Maybach/Rolls-Royce

Новый флагман Hongqi появится в российских автосалонах в ближайшие шесть месяцев.

© Hongqi

Китайский премиум-бренд Hongqi объявил о скором выходе представительского седана Guoya на российский рынок. Роскошная новинка, которая также именуется L1, уже получила сертификат ОТТС (Одобрение типа транспортного средства), необходимый для запуска продаж.

Седан бизнес-класса имеет внушительную длину 5353 мм и не менее солидную колёсную базу размером 3260 мм. Среди главных особенностей дизайна — массивная радиаторная решётка с хромированными планками и платиновым напылением, полуовальные фары с LED-обрамлением, два больших вертикальных фонаря и скошенная корма в духе Cadillac. В целом по профилю — высокой линии крыши, рельефам на капоте и боковинах, выдвинутой вперёд решётке радиаторе – L1 напоминает своих европейских конкурентов из Rolls-Royce и Maybach.

© 大家车汽车膜 /weibo

«Модель предлагает достойную альтернативу топовым европейским седанам представительского класса и займёт уникальную, не имеющую прямых аналогов нишу на российском рынке», — рассказали в пресс-службе Hongqi.

На родине в Китае Hongqi Guoya имеется две технические модификации, обе гибридные: 3,0-литровый V6 мощностью 389 л.с. и 4,0-литровый V8 на 483 л.с. Коробка передач – классический «автомат». В какой конфигурации привезут машину в России, пока не объявлено.

В продаже в российских автосалонах китайский «заменитель» Rolls-Royce и Maybach появится в течение первого полугодия 2026 года. Технические подробности, комплектации и стоимость будут объявлены ближе к началу продаж.

