АвтоВАЗ прояснил будущее Lada Granta c «автоматом»

Продажи «Гранты» с АКПП прекратились в декабре 2024 года.

Российский концерн АвтоВАЗ не видит смысла в возвращении автоматической коробки-передач на свою самую доступную модель Lada Granta. Об этом заявил руководитель продуктового маркетинга компании Сергей Корниенко.

В актуальной линейке «Гранта» даже в топовой комплектации доступна только с 5-ступенчатой «механикой». АКПП исчез из гаммы бюджетной Lada в конце 2024 года.

«Если к текущей Lada Granta добавить «автомат», себестоимость тоже увеличится, и, возможно, ценовой зазор от Iskra с «автоматом» будет совсем небольшим. Поэтому с точки зрения «входных» автомобилей с «автоматом» у нас Iskra», — объяснил Корниенко в разговоре с изданием «Автоновости дня».

Ценник на Lada Granta с «автоматом» – 4-ступенчатой японской коробкой Jatco – начинался от 1 176 900 рублей, что было на 200 тысяч рублей дороже версии с МКПП. Двухпедальная Lada Iskra в стандартной комплектации стоит сейчас минимум 1 497 000 рублей.

