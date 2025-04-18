Какая автоматическая КП лучше: «вариатор» или «робот»?

Некоторые автовладельцы при выборе машины не обращают особого внимания на тип её коробки передач. Что вариаторная трансмиссия, что роботизированная — для них всё едино. Главное, под ногами водителя две педали, а остальное — неважно. Между тем, норов у этих «автоматов» заметно отличается. Что существенно влияет и на поведение машины, и на особенности её содержания. Подробно рассказываем о различиях в потребительских свойствах «робота» и «вариатора».

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Роботизированная КП

С точки зрения конструкции «робот» — автоматизированная механическая коробка передач. В которой сцепление «нажимает» не водительская нога, а специальный механический привод. Сейчас на все новые автомобили устанавливаются роботизированные КП с двумя сцеплениями. Одно отвечает за чётные передачи, а другое — за нечётные. Есть две разновидности «роботов»: со сцеплениями, «купающимися» в масляной ванне, и с работающими «всухую».

Плюсы роботизированной трансмиссии

Потери мощности в «роботе» минимальны. Максимум энергии мотора передаётся на колеса.

Топливная экономичность. При прочих равных средний расход горючего у авто с «роботом» может быть на 0,5–1,5 литра меньше, чем у ТС с «вариатором».

Компактные размеры и небольшой вес «робота». Этот фактор также способствует экономии горючего.

Быстрые и чёткие переключения передач почти во всех режимах движения.

Минусы роботизированной трансмиссии

Высокая стоимость агрегата.

Дорогое обслуживание КП.

Некоторые модели «роботов» не отличаются большим сроком службы. В особенности — конструкции с «сухим» сцеплением.

В режимах движения, где требуется частое переключение (в городском потоке, например), «робот» может раздражать задержками при переходе с передачи на передачу. Из-за этого некоторые автовладельцы считают роботизированные КП «задумчивыми».

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Вариаторная КП

Схематично «вариатор» можно представить в виде двух вращающихся конусов, чьи оси параллельны, а вершины смотрят в противоположные стороны. Вращение от одного конуса к другому передаётся натянутым на них ремнём. Изменение передаточного отношения при этом меняется за счёт смещения ремня вправо–влево вдоль осей конусов. Как видим, эта конструкция предполагает бесступенчатое и потому плавное изменение передаточного отношения.

Плюсы вариаторной трансмиссии

Плавное, без толчков и рывков переключение.

Двигатель большую часть времени работает в узком диапазоне оборотов, на которых двигатель вырабатывает максимальный крутящий момент.

Относительно невысокая стоимость агрегата.

Простота обслуживания.

Минусы вариаторной трансмиссии

Плохо переносит перегрев, вызываемый обычно буксованием в грязи и льду, долгим движением в дорожных заторах или на высокой скорости.

Необходимость довольно частого обслуживания.

Дорогостоящий ремонт.

В «вариаторе» достаточно высоки потери энергии, вырабатываемой мотором.

Повышенный (по сравнению с «роботом») расход горючего.

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Выводы

Ознакомившись с вышеперечисленными особенностями «роботов» и «вариаторов», каждый автомобилист может сделать собственный вывод — КП какого типа больше подходит именно ему.