Россияне перестали покупать электромобили

Продажи «электричек» в России рухнули почти на треть.

© Maksim Konstantinov/Global Look Press

Спрос на «чистые» электромобили в России упал до трёхлетнего минимума. Об этом сообщил генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков при подведении итогов 2025 года в своём Телеграм-канале.

Если в 2023-м продажи новых батарейных автомобилей взлетели сразу на 370% (с 2997 до 14 089 единиц), а в 2024-м (17 807) подросли ещё на 26%, то в 2025-м рухнули сразу на 30%. В прошлом году россияне купили всего 12 542 электрокара.

Меньше машин на электротяге в России было продано только в 2022 году – тогда объём реализации был на уровне 2997 штук.

Продажи новых электрических машин в России за последние пять лет:

2021 — 2256 штук (+213% относительно предыдущего года);

2022 — 2997 (+33%);

2023 — 14 089 (+370%);

2024 — 14 807 (+26%);

2025 — 12 542 (-30%).

Доля электрических машин в общем объёме рынка новых легковых авто (1 326 016 штук) составила 0,95%. В 2024 году этот показатель был чуть меньше — 0,94%.

«Москвич» обогнал Tesla и Xiaomi по продажам в 2025 году