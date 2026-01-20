Audi представила свою первую машину для гонок Формулы 1

В 2026 году «Четыре кольца» впервые в своей истории примут участие в чемпионате мира Ф1.

© Audi Revolute F1 Team

Автоконцерн Audi готовится к дебюту в Формуле 1. Во вторник вечером, 20 января, в Берлине прошла презентация машины R26, с которой немецкая марка через полтора месяца дебютирует в самых престижных гонках планеты.

«Четыре кольца» имеют богатую историю в автоспорте: 13 побед в «24 часах Ле-Мана», два чемпионства в гонках на выносливость, два титула в чемпионате мира по ралли (WRC), три хет-трика в немецкой серии DTM (титулы в зачетах пилотов, производителей и команд в один год), одна победа на «Дакаре». Однако в Формуле 1 Audi вообще никогда не участвовала – выступления прародителя марки Auto Union в гонках Гран При в 30-е годы прошлого века не в счёт, ведь чемпионат мира был образован только в 1950 году.

В 2026 году Audi наконец-то попробует силы в Формуле 1. Концерн запустил полноценный заводской проект с финансированием от головного предприятия Audi AG и со специально построенным моторостроительным подразделением в технологическом центре Audi Sport в немецком Нойбурге. Сама команда и завод для разработки шасси были выкуплены у Sauber, участвовавшей в Формуле 1 с 1993 года и базирующейся в швейцарском Хинвиле.

© Audi

Первая машина Audi в Королевских гонках, показанная на презентации в Берлине, окрашена в фирменные для гоночного подразделения марки серый, красный и чёрный цвета. Её разработка проходила под руководством бывшего главы Ferrari в Ф1 Маттиа Бинотто, занимающего в новой команде пост технического директора. Пилотировать Audi R26 будут немецкий ветеран Формулы 1 Нико Хюлькенберг и прошлогодний новичок Габриэль Бортолето.

Mercedes, BMW, Audi

Любопытно, что Sauber далеко не первый раз в своей истории стала платформой для заводской команды немецкого автопроизводителя. В 1993-м швейцарский коллектив пришёл в Ф1 как будущая база для проекта Mercedes и формально носил статус заводского в 1994-м и использовал моторы марки из Штутгарта, но затем «Трёхлучевая звезда» пересмотрела планы и переключилась на партнёрство с более перспективной командой McLaren.

© Audi Revolute F1 Team

После 11 лет в статусе частника Sauber была приобретена BMW и с 2006-го по 2009-й являлась заводской конюшней «баварцев» с фирменными моторами. В 70-ти гонках за четыре года BMW-Sauber одержала одну победу, в Канаде-2008, ещё 16 раз финишировала в призовой тройке и заняла второе место в командном зачёте сезона-2007. После того как в конце 2009-го BMW свернула свою программу и покинула Ф1, Sauber снова оказалась в частном статусе, в котором пребывала следующие 15 лет, пока не произошла нынешняя трансформация в Audi.

Как Audi подготовилась к дебюту в Формуле 1? Частичный ответ на этот вопрос даст первая гонка сезона-2026, которая состоится 8 марта в австралийском Мельбурне.

