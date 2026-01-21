Лукашенко в жёсткой форме потребовал создать белорусский легковой автомобиль

В белорусском автопроме никогда не было легковушек собственного производства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в жёсткой форме потребовал решить давнюю проблему национального автопрома. Он поручил генеральному директору завода Belgee Геннадию Свидерскому любыми способами выпустить отечественную легковую машину.

Беларусь славится выпуском грузовой техники, как МАЗ, БелАЗ, и тракторов «Беларус», МТЗ. Однако так сложилось исторически, что в Республике нет и никогда не было своего легкового автомобиля. В разные годы появлялись проекты и концепты, как хетчбэк «Длота», седан на базе ГАЗ-3102 «Волга», прототип легковушки от МАЗа. Но до серийного производства ни одна эта машина не дошла.

«Никуда не денешься, пока не сделаешь 100% собственный автомобиль. Ставь задачу кому хочешь. Машины все должны быть нашими», — цитирует Лукашенко информагентство «Белта».

Основанный в 2013 году завод Belgee в Борисовском районе Минской области с самого начала был сосредоточен на сборке китайских автомобилей Geely. В середине текущего десятилетия предприятие планировало запустить производство собственного электромобиля, но из-за нерентабельности проект был поставлен на паузу.

