Ferrari выкатила свой новый автомобиль в Формуле 1

За рулём этой машины Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер попробуют вернуться в борьбу за победы в гонках после безрезультативного прошлого сезона.

© Ferrari

Заводская команда Ferrari рассекретила свою машину для сезона Формулы 1 2026 года. Новинка под индексом SF-26 была представлена на базе итальянской марки в Маранелло в пятницу днём, 23 января.

Как и все остальные гоночные машины для грядущего сезона Больших Призов, Ferrari SF-26 построена с чистого листа – по совершенно новому техрегламенту. Болид оборудован активной аэродинамикой и получил абсолютно новый обвес, а также оснащён силовой установкой с практически равной мощностью двигателя внутреннего сгорания и электрического довеска – 544 на 476 л.с.

© Ferrari

Легендарная итальянская команда возлагает большие надежды на новый гоночный автомобиль. По сути, ради его разработки Ferrari пожертвовала прошлым сезоном, бросив модернизацию SF-25 уже в апреле и полностью перебросив все технические ресурсы на новый проект всего через месяц после старта чемпионата. Отсюда и провальные результаты в 2025-м: ни одной победы, лишь семь подиумов в 24-х Гран При и только четвёртое место в командном зачёте.

Выступать за Scuderia Ferrari в сезоне-2026, как и в прошлом году, будут семикратный чемпион мира Ф1 Льюис Хэмилтон и вице-чемпион 2022 года, победитель восьми гонок Шарль Леклер.

© Ferrari

Ferrari – единственная команда, которая выступает в Формуле 1 с самого основания чемпионата мира в 1950 году. В активе Скудерии 1122 гонки, 248 побед, 639 подиумов, 15 чемпионских титулов в зачёте пилотов и 16 командных кубков. Правда, последнее на данный момент чемпионство Ferrari датировано 2008 годом, когда «красные» стали сильнейшей командой. А последним чемпионом за рулём машины из Маранелло остается Кими Райкконен, выигравший титул в 2007 году.

Mercedes-AMG показала машину для нового сезона Формулы 1