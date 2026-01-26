27 января в Москве пройдёт массовый рейд ГИБДД

Также ближайший вторник на дорогах столицы будет проведена информационно-разъяснительная кампания.

Московская Госавтоинспекция объявила о профилактическом рейде на столичных дорогах. Кампания «Пешеход» пройдёт в ближайший вторник, 27 января, сообщил официальный Телеграм-канал ведомства.

Сотрудники дорожно-патрульной службы проконтролируют соблюдение Правил дорожного движения (ПДД) пешеходами и автомобилистами. В том числе в рамках рейда они проведут информационно-разъяснительную работу с детьми и взрослыми по правилам перехода проезжей части и норм поведения в жилой зоне и на дворовых территориях.

«По результатам анализа состояния аварийности, одним из преобладающих видов дорожных аварий является наезд на пешехода», — рассказали в ГИБДД.

По официальным данным, в прошлом году в столице произошло 2678 ДТП с участием пешеходов. Это на 12,6% меньше, чем в 2024 году.

