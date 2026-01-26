В России подорожал проезд по платным дорогам

Оператор платных автомагистралей в России назвал причину индексации тарифов.

© Автодор - Платные дороги

На платной автомагистрали М-11 «Нева» повысили тарифы за проезд, и в дальнейшем индексация будет проведена на ряде других «платников». Об этом сообщил Телеграм-канал Baza.

Как выяснилось, ещё с 12 января дорога в аэропорт Шереметьево подорожала с 570 рублей до 645 рублей. Изменились тарифы также по другим направлениям, таким как Солнечногорск, Зеленоград, Московское малое кольцо.

Как изменилась стоимость проезда по М-11 «Нева»:

Москва – Шереметьево-1: с 570 до 645 рублей;

Москва – Шереметьево-2: с 460 до 470 рублей;

Москва – Зеленоград, будни: с 570 до 575 рублей;

Москва – Зеленоград, выходные: с 760 до 770 рублей;

Москва – Московское малое кольцо (А-107): с 1030 до 1295 рублей в выходные;

Москва – Солнечногорск, будни: с 800 до 950 рублей;

Москва – Солнечногорск, выходные: с 1250 до 1295 рублей.

Ожидается, что в скором времени тарифы станут выше и на других платных трассах: М‑4 «Дон», М‑12 «Восток», ЦКАД. В «Автодоре» объяснили, что индексация связана с ростом инфляции и увеличением затрат на содержание дорог.

