В России подорожал проезд по платным дорогам
Оператор платных автомагистралей в России назвал причину индексации тарифов.
На платной автомагистрали М-11 «Нева» повысили тарифы за проезд, и в дальнейшем индексация будет проведена на ряде других «платников». Об этом сообщил Телеграм-канал Baza.
Как выяснилось, ещё с 12 января дорога в аэропорт Шереметьево подорожала с 570 рублей до 645 рублей. Изменились тарифы также по другим направлениям, таким как Солнечногорск, Зеленоград, Московское малое кольцо.
Как изменилась стоимость проезда по М-11 «Нева»:
- Москва – Шереметьево-1: с 570 до 645 рублей;
- Москва – Шереметьево-2: с 460 до 470 рублей;
- Москва – Зеленоград, будни: с 570 до 575 рублей;
- Москва – Зеленоград, выходные: с 760 до 770 рублей;
- Москва – Московское малое кольцо (А-107): с 1030 до 1295 рублей в выходные;
- Москва – Солнечногорск, будни: с 800 до 950 рублей;
- Москва – Солнечногорск, выходные: с 1250 до 1295 рублей.
Ожидается, что в скором времени тарифы станут выше и на других платных трассах: М‑4 «Дон», М‑12 «Восток», ЦКАД. В «Автодоре» объяснили, что индексация связана с ростом инфляции и увеличением затрат на содержание дорог.
